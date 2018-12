Ganz besondere Geschenke überreicht

Geschenkt? Geschenke? Weihnachten? So lautete die Frage, der die Schülerinnen und Schüler der sechsten Religionsklassen im adventlichen Gottesdienst der Theodor-Heuss-Realschule nachgingen. Für den letzten Schultag vor den Weihnachtsferien hatten die Kinder mit ihren Religionslehrerinnen Renate Böhm, Patricia Leidner und Birgit Philipp kleine Spielszenen vorbereitet und einstudiert.

Darin stellten die Schüler dar, worum es vor allem an Weihnachten geht: um das Schenken – wir schenken etwas und werden beschenkt. Allerdings geht es nicht um die materiellen, sondern um die ideellen Geschenke. Durch ein stimmungsvolles Krippenspiel riefen die Darsteller in Erinnerung, dass auch Gott etwas geschenkt hat – seinen Sohn.

Die Mitspieler überreichten vorbereitete Päckchen, die ganz spezielle Geschenke enthielten: Buchstaben. Buchstaben, die etwas ganz Besonderes bedeuten sollten.

F wie jemandem eine Freude machen, R wie jemandem ruhig zuhören, I wie für jemanden Interesse zeige oder E wie jemanden einladen, dem es schlecht geht. So kam am Schluss das größte Geschenk für alle heraus: „Frieden“ – Frieden in der Klasse, Frieden in der Schule, Frieden in der ganzen Welt – von den Schülerinnen und Schülern und Pfarrer Zaiss während des Gottesdienstes noch weiter thematisiert.

Das musikalische Rahmenprogramm steuerte mit verschiedenen Weihnachtsliedern die Bläserklasse 6c unter der Leitung von Birgit Stassen bei. bph

