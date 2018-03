Ganz relaxt in die „Frühlingsnacht“

Anzeige

„Der karierte Tiger“

Wie in jedem Monat bildet das „Vorlesen“ den Abschluss der Veranstaltungsreihe für Kinder. Am Samstag, 24. März, 10.30 Uhr, liest die Vorlesepatin das Buch „Der karierte Tiger“ von Andrej Usatschow vor.

Der Eintritt bei allen Kinder-Veranstaltungen ist frei. Aus organisatorischen Gründen können laut Stadtbibliothek verspätete Teilnehmer nicht mehr zu der Veranstaltung eingelassen werden.

Stöbern ohne Zeitdruck

Die Stadtbibliothek heißt in einer außergewöhnlichen Atmosphäre den Frühling willkommen. Die „Frühlingsnacht“ findet am Freitag, 23. März, 20 Uhr, in der Zehntscheue statt. Besucher können andere Menschen kennenlernen, Gespräche mit Mitarbeitern der Bibliothek führen und in Neuheiten stöbern. Eine Bibliotheksnacht ohne Zeitdruck, ganz relaxt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Voranmeldung wird gebeten. Keine Abendkasse. Anmeldung ist möglich in der Stadtbibliothek (Untere Mühlstraße 4, Telefon 06205/2 16 65 oder -666, E-Mail: stadtbibliothek@hockenheim.de).

Beim Bucht(r)ipp geht die Reise nach Russland. Das Land hat eine lange literarische Tradition und viele erfolgreiche Schriftsteller hervorgebracht: Dostojewski, Tolstoi, Puschkin, Tschechow sind nur einige davon. Am Samstag, 24. März, wird es ab 19.30 Uhr um vier zeitgenössische Autoren gehen: Alexej Slapovsky, Alina Bronsky, Elena Chiszkova und Julia Kissima. In der Pause bietet die Stadtbibliothek landestypische Speisen an, für Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Der Eintritt kostet 15 Euro (keine Abendkasse). Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Karten sind erhältlich bei der Stadtbibliothek Hockenheim oder bei der Buchhandlung Gansler, Rathausstraße 2, Telefon 06205/73 00. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 03.03.2018