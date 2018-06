Gas geben, Ideen liefern und das „Wir“ pflegen

Anzeige

Heute ist der Sachsenring ein Verkehrssicherheitszentrum, an dem an drei Wochenenden im Jahr Rennen ausgetragen werden. „Ohne den Rat und die Unterstützung des damaligen Hockenheimer Oberbürgermeisters Gustav Schrank hätten wir es aber nicht geschafft“, blickte Trinks zurück, der damals als Bürgermeister die Geschicke der sächsischen Partnerstadt leitete.

Stadt hat viel zu bieten

Oberbürgermeister Lars Kluge begrüßte die Hockenheimer Delegation am nächsten Tag im historischen Sitzungssaal. Stolz gab Kluge einen Überblick über seine am Rande zum Erzgebirge gelegene Heimatstadt, die im 15. Jahrhundert gegründet wurde und derzeit rund 15 000 Einwohner hat. Bereits die ersten Sätze des Oberbürgermeisters zeigten, dass in Hohenstein-Ernstthal sehr viel Wert auf das „Wir“ gelegt wird. Man kennt sich, man arbeitet auch über politische Grenzen hinweg zusammen, und man pflegt und hegt den direkten Kontakt zur Landes- und Bundespolitik.

Dass die ehemalige Bergarbeiterstadt vieles zu bieten hat, davon konnten sich die Hockenheimer beim anschließenden Rundgang über den historischen Altmarkt überzeugen. Wunderschön restaurierte Häuser verleihen Hohenstein-Ernstthal ein historisches und zugleich städtisches Gepräge.

Sichtlichen Eindruck hinterließ auch die Sachsenring-Oberschule, ein modernes Schulgebäude, das 2013 als erste Passivhaus-Schule Sachsens errichtet wurde und den Architekturpreis des Landes Sachsens gewann. Über elf Millionen Euro hat das Gebäude mit angeschlossener Turnhalle gekostet, dazu hat der Freistaat über 70 Prozent an Fördergeldern gegeben. Von solchen Zuschüssen kann man in Hockenheim nur träumen, so die CDU. Auf die Frage, wie Kluge das geschafft habe, meinte er schmunzelnd: „Sie müssen Gas geben und außergewöhnliche Ideen liefern. Dann haben Sie auch die Chance, eine besondere Unterstützung zu bekommen.“

Stolz zeigte der OB ein großes, am Rande der Innenstadt liegendes Baugrundstück: „Hier wird sich ein Vollversorger ansiedeln. Wir erhoffen uns damit mehr Besuch von außen, von dem auch die in Fußnähe liegende Innenstadt profitieren soll.“

Früher Arbeitsplatz, heute Museum

Beeindruckend auch der Besuch des Karl May- sowie des Textilmuseums: Noch vor der Wende war das Textilkombinat in Hohenstein-Ernstthal mit 5000 Beschäftigten das größte in der damaligen DDR. Viele westdeutsche Firmen, aber auch IKEA, ließen Stoffe und Strumpfhosen in Sachsen fertigen. Doch nach der Wende fielen alle Arbeitsplätze weg und übrig blieb nur ein Museum, das einen Besuch wert ist.

Dass Hohenstein-Ernstthal mit einer Arbeitslosenquote von unter fünf Prozent gut dasteht, liegt auch an der nahegelegenen Automobilregion Zwickau-Chemnitz. Vor dem Zweiten Weltkrieg waren in Zwickau die Audi-Werke angesiedelt, die nach dem Krieg nach Ingolstadt gingen. Danach war Zwickau vor allem für die Produktion des Trabants bekannt. Nach der Wiedervereinigung wurde ein VW-Werk errichtet, in dem bisher über 3,7 Millionen Volkswagen hergestellt worden sind. Der Besuch des August-Horsch-Museums in Zwickau war für die Hockenheimer CDUler der Schlusspunkt eines hochinteressanten, unterhaltsamen und äußerst aufschlussreichen Besuchs in Hohenstein-Ernstthal.

Ob es gefallen habe, wollte Dirk Trinks am Ende wissen. „Wenn ich könnte, dann würde ich den historischen Ratssaal, die Oberschule und die wunderschön restaurierten Häuser mit nach Hockenheim nehmen“, so Markus Fuchs lachend. Angeregt durch das letzte Jahreskonzert der Stadtkapelle Hockenheim konnte Fuchs mit einem besonderen Gastgeschenk aufwarten, einer CD des Bundeswehrmusikkorps mit der „Freiheitssymphonie“ von Guido Rennert. Der in Sachsen geborene Rennert hatte die CD mit einer persönlichen Widmung für seine sächsischen Freunde versehen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 28.06.2018