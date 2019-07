Gastsänger für Requiem gesucht

Im kommenden Schuljahr 2019/2020 plant das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ein besonderes musikalisches Projekt: Die Aufführung von Mozarts Requiem. Alle aktiven und ehemaligen Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde der Schule sind eingeladen, dabei im Chor mitzusingen. Die wöchentlichen Chorproben finden ab Dienstag, 17. September, immer dienstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Musiksaal des Gymnasiums statt. Das Ergebnis dieser Proben wird dann zusammen mit dem Schulchor, dem Kammerorchester und dem Madrigalchor am Freitag, 20. März, und am Samstag, 21. März, in der Stadthalle präsentiert. Die Einladung zum Mitsingen richtet sich sowohl an erfahrene Sänger als auch an unerfahrene Neulinge in Sachen Chorsingen. Der detaillierte Probenplan wird ab August über die Homepage www.cfg-hockenheim.de zum Download bereitstehen. bs

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.07.2019