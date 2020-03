Gebäude mit bezahlbaren Mieten nötig

Um den Jahreswechsel 2017/18 erhitzte das Thema Wohnungsbau die Gemüter in der Rennstadt. Verschiedene Standorte waren im Gespräch für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose. Mittlerweile hat sich die Lage entspannt, mit dem DRK wurde eine Lösung gefunden, mit deren Hilfe die Obdachlosenunterkunft im Hofweg geschlossen werden kann und auch die Flüchtlingswelle ist abgeebbt.

Was geblieben ist, ist der Wunsch vieler Menschen nach bezahlbarem Wohnraum. Ein Wunsch, der angesichts steigender Mieten längst auch in der Mittelschicht angekommen ist, immer größere Teile des monatlichen Familienbudgets werden von der Miete aufgezehrt.

Landesmittel werden erwartet

Doch auch hier herrscht seit geraumer Zeit Ruhe in der städtischen Diskussion. Letztmals pflockte das Thema im Juni im Gemeinderat auf, als über das Grundstück Hubäckerring, Max-Plank-Straße verhandelt wurde. Auf dem Gelände neben dem städtischen Bauhof Gas und Wasser soll ein Gebäude errichtet werden, in dem einzig Mietwohnungen eingerichtet werden sollen. Diese könnten, so der Bau umgesetzt wird, mit nicht unerheblichen Mitteln aus dem Programm des Landes für sozialen Wohnungsbau gefördert werden.

Bei der Juni-Sitzung wurde festgelegt, mit der Reduzierung auf den reinen Mietwohnungsbau an diesem Standort in den Prozess der Bürgerbeteiligung zu gehen. Wobei sich die Verwaltung sicher war, dass die Beschränkung auf Mietwohnungen auch die Akzeptanz der Bürger zu dem Projekt erhöhen werden.

Zwei Projekte in engerer Wahl

Doch dann kam der Anschlag auf Oberbürgermeister Dieter Gummer im Juli, der nicht nur allenthalben für Bestürzung sorgte, der auch die Pläne zum Stocken brachte, wie uns Christian Stalf, der Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage mitteilt. Das Thema sei zwischenzeitlich Gegenstand mehrer nichtöffentlicher Beratungen gewesen. „Stadtverwaltung und Gemeinderat werden sich im Laufe des Jahres wegen dem Thema bezahlbarer Wohnraum in Hockenheim erneut zusammensetzen“, betont Stalf. Dann sollen ein bis zwei Projekte im Bereich des bezahlbaren Wohnens gefunden werden, die perspektivisch ungesetzt werden.

Wobei er hinzufügt, dass die Beschlüsse für den Standort Hubäckerring noch bindend seien, er also weiterhin im Spiel sei. aw

