Gebet für den Frieden

Der Wunsch nach Frieden ist eine tiefe Sehnsucht und sicherlich so alt wie die Menschheit. Dennoch gibt es in der ganzen Welt Unruhen, Kriege, Verfolgung, Vertreibung. Und auch in nahezu allen Ebenen der Gesellschaft findet man Streit, Betrug, Gewalt, heißt es in einer Pressemitteilung der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde. Deshalb lädt sie – ganz unter dem Zeichen der diesjährigen Jahreslosung „Suche den Frieden und jage ihm nach“ – ein, künftig immer am zweiten Donnerstag jeden Monats zu einem ökumenischen Friedensgebet ein.

In Form einer Taizé-Andacht, bei der sich Gebete, Texte und Lieder abwechseln, können die Anwesenden ihre Situation vor Gott bringen und in Gemeinschaft ein Zeichen für Hoffnung und Frieden setzen. Mit der Wirkkraft des Gebetes wird die Nähe und Kraft Gottes gesucht, um für Frieden in der Welt zu bitten, um Stärkung derer, die sich für Verständigung und Versöhnung einsetzen und für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in der Region, so die Mitteilung weiter.

Eingeladen sind alle, die im Wunsch nach Frieden zusammenstehen und sich gegenseitig stärken wollen – Menschen aller Religionen und Friedenssuchende sind herzlich willkommen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 09.02.2019