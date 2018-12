Geburt Jesu ist eine Geschichte ohne Lametta

Verwaltungsgemeinschaft.Post zu Weihnachten ist normal. Wirklich christliche oder von Werbeagenturen erfundene Weihnachtsbotschaften verschiedenster Art erreichen uns im Wohnungsbriefkasten, Fernsehen oder auf dem Smartphone. Und wir selber versenden ja zu Weihnachten auch gern eigene Zeilen – garniert mit einer schönen Geschichte oder einem Gedicht.

Über WhatsApp und Co. ist das Versenden von Bildchen und Filmchen beliebt geworden. Beliebt ist es inzwischen auch, das eigentlich Christliche nicht so sehr zu betonen. Lieber etwas Lustiges, da legt man sich nicht so fest. Und wegen der politischen Korrektheit wünscht man vielleicht auch besser ein „schönes Fest!“ als „frohe und gesegnete Weihnachten!“.

Aber die ersten zwei Kapitel des Lukasevangeliums berichten von keinen Nettigkeiten. Weder die Ankündigung noch die Schilderung der Geburt Jesu sind Puderzucker-Geschichten. Die christliche Botschaft von Weihnachten ist vielmehr Eingreifen Gottes in menschliches Leben.

Dabei macht Gott ernst und verlangt Entscheidung. Wer sein Leben wirklich christlich führen will, muss ganz persönlich damit rechnen, dass Gott ihn direkt anspricht; und dann kommt es darauf an. Betrachte ich den Glauben als Beiwerk, wovon ich – nach gusto – mehr oder weniger für mich akzeptiere oder aber will ich mir alle Mühe geben, mein Leben auf Gott hin auszurichten und auf das zu hören, was er mir sagen will?

Vermutlich haben wir alle große Übung darin, zu leben, als gäbe es Gott nicht wirklich. Aber hier und da dürfte jeder deutlich spüren, dass es nicht reicht, sich vorbeizumogeln - dass ich mich entscheiden muss. Wenn ein Kind kommt, ist es immer kritisch. Schon weil – auch in der heutigen Zeit – Schwangerschaft und Geburt immer ein gewisses Risiko bedeuten. Aber auch, weil ein Kind immer das Leben der anderen verändert. Ein Kind ist ja darauf angewiesen, dass andere sich um es kümmern; es überlebt sonst nicht. Ein Kind bedeutet immer auch die Anfrage: Wie wollen wir leben?

Position beziehen

Christen glauben und bekennen: Als Menschenkind ist Gott in diese Welt gekommen; Gott ist ein Mensch geworden, wie wir es sind. Schon vor seiner Geburt mussten Menschen dazu Position beziehen. Maria, als sie vom Erzengel Gabriel angesprochen wurde, und mit Sicherheit verstandesmäßig nicht erfasste, was dessen Botschaft für eine Bedeutung haben würde. Josef musste sich dazu verhalten, dass seine Verlobte ein Kind bekommt, aber offenbar er nicht der Vater ist. Herodes musste sich dazu verhalten, dass er zugetragen bekam, ein „König der Juden“ würde geboren.

Und so ging es weiter im Leben von Jesus. Wie als Eltern reagieren, wenn der Zwölfjährige, den man verzweifelt gesucht und dann im Tempel wiedergefunden hatte, weder kindlich, noch brav antwortet, er müsse im Haus seines „Vaters“ sein? Jesus hat als Wanderprediger Menschen sowohl Begeisterung, als auch Hass hervorgerufen. Die Konsequenz, wie er sein Leben auf Gott ausgerichtet hat, ließ letztlich sein Leben am Kreuz enden. Und dann war es wieder die Frage und Zumutung: Glaubst du, dass er auferstanden ist? Glaubst du, dass Jesus dein Weg zu Gott, zum Ewigen Leben ist?

Zu seiner Zeit hat bereits das Jesuskind Unruhe verursacht. Die Weihnachtsgeschichte berichtet davon.

