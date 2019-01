Geburtstag mit aktivem Verein mitfeiern

Ein weites rotes Herz umschließt die drei Buchstaben A, W und O. Dieses Erkennungsmerkmal gehört der mittlerweile 100-jährigen Arbeiterwohlfahrt (Awo), die 1919 in der Nachkriegsnot von der sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Marie Juchacz gegründet wurde. Awo-Ortsvereinsvorsitzender und SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Born ging in seiner kurzweiligen Begrüßungsrede anlässlich des Jahresauftakts der Hockenheimer Awo am Freitagabend im alten Museumskeller darum nicht nur auf Geschichte und Persönlichkeiten im Verein, sondern auch auf Juchacz ein.

„Sie hatte als Politikerin gesehen, was sie im Parlament bewegen kann – aber auch, was sie mit Solidarität, Fürsorge und Zusammenhalt außerhalb des Parlaments bewegen muss, um die größte Not zu lindern. Heute hat die Awo eine andere Ausgangslage: Sie ist unverzichtbarer Teil der Pflege-, Betreuungs- und Bildungslandschaft. Aber die vielfältigen Herausforderungen in Inklusion, Integration und Zusammenhalt sowie der demografische Wandel machen Solidarität so wichtig und wertvoll wie auch vor einhundert Jahren“, sagte Daniel Born.

Wiederbelebung kommt in Fahrt

Der SPD-Politiker engagiert sich bereits seit Jahren im Kreisvorstand der Arbeiterwohlfahrt und hat im Sommer vergangenen Jahres als Teil eines komplett neu gewählten Ortsvereinsvorstands den Vorsitz übernommen. „Awo-Ortsvereine sind die Basis, dass dieser große soziale Tanker guten Kurs hält. Ich fand es schade, dass nach so vielen erfolgreichen Jahrzehnten in den vergangenen Jahren in Hockenheim nichts mehr lief. Darum bin ich der Bitte der Mitgliederversammlung gefolgt und habe im Team mit dem neuen Vorstand die Verantwortung übernommen“, blickte Born zurück.

Nachdem es bereits seit einigen Wochen auf Initiative des neuen Vorstands wieder die örtliche Awo-Skatrunde gibt, wurde nun mit dem Jahresauftakt auch ein Angebot für alle Mitglieder – ganz unabhängig von der Kartenspielfreude – aufgenommen. „Wir wollen unsere Ehrungen mit einem bunten Ausflug in die Kultur verbinden“, meinte Daniel Born und begrüßte nicht nur zahlreiche Mitglieder, sondern auch die stellvertretende Kreisvorsitzende Renate Schmidt.

Die Eröffnung mit dem Musikschul-Trio um Willi Ester und „How high the moon“ hätte denn auch für einen Freitagabend nicht schwungvoller sein können. Der beliebte Rezitator Hans-Dieter Fischer gewann die Runde mit seinen nachdenklichen, amüsanten und herzergreifend lebensklugen Ringelnatz-Gedichten und zog einen unterhaltsamen literarischen Bogen über die Jahre 1909 bis in die beginnenden 1930er-Jahre – also die Jahre, in denen die Awo ihre Arbeit begann, bis sie von den Nationalsozialisten verboten wurde.

Dabei stand immer wieder ein Satz Bertolt Brechts im Mittelpunkt: „Wir sind stark, wenn wir zusammenhalten: die Starken und die Schwachen, die Jungen und die Alten.“

Umrahmt wurde das musikalische und literarische Programm von Ehrungen für langjährige Mitglieder des Awo-Ortsvereins. Der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende Christian Söder läutete diesen Teil mit einem Glückwunsch an alle Mitglieder ein: „Dieses Jahr feiern wie 100 Jahre Awo, dieses besonders hübsche und großzügige Kind der Sozialdemokratie. Schön, dass wir in Hockenheim mit einem wieder aktiven Ortsverein mitfeiern können.“

Mit dem buntgefächerten Jahresauftakt sollte das Awo-Vereinsleben vor Ort wieder starten. Und bereits am Freitagabend wurde deutlich: Die Mitglieder setzen das in die Tat um. Denn lange nach Ende des offiziellen Programms wurden noch Geschichten ausgetauscht und Ideen für die Vereinsarbeit geschmiedet. Mit dem erfolgreichen Jahresauftakt, so die einhellige Meinung, hat der neue Vorstand bereits eine frische Tradition begründet, die beibehalten werden soll. zg

