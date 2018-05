Anzeige

In Köln hatte man einen ganzen Tag Zeit, um innerhalb der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Spuren Adolph Kolpings zu wandeln. Mit dem Mitglied der dortigen Kolpingsfamilie, Achim Martin aus Frechen, hatte man einen engagierten, bestens informierten und ebenso kompetenten wie begeisterungsfähigen „Kolping-Stadtführer“.

Im vierten Obergeschoss des historischen Rathauses machte man ausgiebig Station, denn dort sind die Schutzpatrone und Heiligen der Stadt Köln „anzutreffen“. Kein Wunder, dass man dort vom „Kölner Himmel“ spricht. Adolph Kolping steht dort übrigens zwischen Edith Stein und den Heiligen Drei Königen, wie die Hockenheimer Kolpingleute feststellen konnten.

Nicht fehlen durfte der Besuch der legendären Minoritenkirche in Köln, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde und heute in erster Linie von den Franziskaner-Minoriten und vom Kolpingwerk genutzt wird. Dies verwundert nicht, wenn man bedenkt, wie den Hockenheimer Gästen ausführlich erläutert wurde, dass Adolph Kolping im Jahre 1862 Rektor der Minoritenkirche wurde und diese Kirche damit auch die Heimstätte für die von ihm gegründeten Gesellenvereine geworden war. Die Minoritenkirche wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört, der Wiederaufbau durch das Kolpingwerk war im Jahre 1958 schließlich abgeschlossen worden. Dort findet man auch die Büste Kolpings neben seinem Grab.

Gottesdienst in Minoritenkirche

In der Kölner Minoritenkirche stand die Hockenheimer Kolpingfamilie im Mittelpunkt eines feierlichen Pilgergottesdienstes, den Monsignore Ottmar Dillenburg zelebrierte. Dillenburg ist der Generalpräses des internationalen Kolpingwerkes und ging in seiner Predigt auf die Jubiläumsfahrt der Kurpfälzer ein, die damit, so Dillenburg, in ganz deutlicher und herzlicher Form ihre Verbundenheit mit Adolph Kolping unter Beweis stellten.

Die Hockenheimer Kolpingfamilie interessierte sich in Köln auch noch für die 980 erstmals urkundlich erwähnte Kirche St. Kolumba sowie die St. Ursula-Kirche, schließlich ist St. Ursula die Stadtpatronin Kölns. Auch dem Gnadenbild der „Schwarzen Muttergottes“ in der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Kirche St. Maria stattete man einen kurzen abschließenden Besuch ab.

„Wir haben manches Neue über Kolping erfahren, wir haben kleine Teile seines Lebensweges nachvollziehen können, wir fühlen uns Adolph Kolping und seinem Gedankengut näher denn je,“ bilanzierte die Vorsitzende Stefanie Simons auf der gemütlichen Heimreise aus dem Rheinland in die Kurpfalz. Ergänzend dazu konnte man sich in der Gemeinschaft der Kolpingsfamilie rundum wohlfühlen, Tage also, die einen besonderen Markstein in den vielfältigen Aktivitäten des Jubiläumsjahres der Hockenheimer Kolpingsfamilie darstellen. ba

