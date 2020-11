Gedenken an verstorbene Mitglieder

Einen Moment in sich gehen und an die Toten denken. Das machten am Totensonntag der Vorstand und die Mitglieder des MGV Eintracht Hockenheim. Sie dachten ihrer verstorbenen Sänger und passiven Mitglieder der Jahre 2018 bis heute, wie der MGV mitteilt.

Der Vorsitzende Klaus Weißbrich begrüßte die Anwesenden zur Feierstunde auf dem Hockenheimer Friedhof. Auch Dirigent Fritz Kappenstein war anwesend.

Klaus Weißbrich nannte die Namen der Verstorbenen und legte einen Kranz zu ihrem Gedenken nieder. Bedingt durch die Vorgaben aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Feierstunde ohne musikalische Begleitung durchgeführt. Der Vorsitzende beendete das Gedenken mit den besten Wünschen für die Gesundheit der Vereinsmitglieder und deren Familien. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 24.11.2020