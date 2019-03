Gefährliches Spiel mit den Tatsachen

Im August 2018 wurde der Grundstein für die Aktion „Fridays for future“ („Freitage für die Zukunft“) gelegt. Seit Dezember finden auch in Deutschland regelmäßig Schülerproteste gegen den Klimawandel statt. Ziel der Bewegung ist es, die Politik auf Missstände in der Klimapolitik aufmerksam zu machen und dazu zu bewegen, schnelle und konkrete Maßnahmen für den Klimaschutz einzuleiten und die

...