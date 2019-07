Der Rekordsommer 2019 bringt auch die Gäste der Formel 1 am Hockenheimring an ihre Grenzen. Bei Temperaturen von zeitweise mehr als 40 Grad sei der Großteil der Gäste zwar „gut gewappnet“ – dennoch treffen Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr Maßnahmen, um tausende von Rennfans zu schützen.

Die Retter an der Strecke sprechen am Freitag von einer „entspannten Situation“, in der man „noch souverän“ mit den hochsommerlichen Temperaturen umgehen könne, Franz Sommer spricht dagegen von einer „Vorsichtslage“ an und um die Rennstrecke. „Die Gefahr ist immer da“, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr auf Anfrage dieser Zeitung erklärt – und mit 80 Mann derzeit alles dafür tut, dass der Grand Prix trotz stellenweise kritischer Temperaturwerte nicht zum Fiasko wird.

Zerstäuber im Einsatz

So haben die Feuerwehrmänner allein auf den Campingplätzen mehr als 30 Kleinpools mit einem Fassungsvermögen von bis zu 800 Litern Wasser aufgestellt, damit sich die Rennbesucher vor und nach dem Programm an der Strecke abkühlen können. Auch während der Pitwalks habe man Feuchtigkeitszerstäuber zum Einsatz gebracht, um die wartenden Fans entsprechend zu erfrischen.

Damit auch fernab der neuralgischen Zeiten auf dem Großgelände alles sicher bleibt, laufen die Ehrenamtlichen der Feuerwehr markante Stellen wie Grillplätze und Zeltbereiche ab, um Camper zu sensibilisieren, im Zweifel mit bereitgestellten Fahrzeugen aber auch sofort eingreifen zu können. Gerade angesichts von möglichen Unwettern am Samstag, aber auch Werten weit jenseits der 30 Grad seien diese Vorsichtsmaßnahmen „definitiv angebracht und geboten.“

„Wir haben mit 15 000 Campern bis jetzt die erwarteten 10 000 schon lange überschritten und es kommen ständig noch neue Besucher hinzu, aber wir haben uns auf alle Szenarien vorbereitet“, wie Franz Sommer mitteilt, der mit seinem Team bis zum späten Sonntagabend alles tun will, damit jeder Besucher den deutschen Grand Prix unbeschadet übersteht. mer

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 27.07.2019