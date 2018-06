Anzeige

Die Abfallaufbereitungsanlage steht auf Reilinger Gemarkung, die Entscheidung über die von der Firma Delvanis beantragten Änderungen fällt in Karlsruhe (Regierungspräsidium) – den Ärger jedoch mit Geräusch- und Geruchsbelästigungen haben die Hockenheimer. Kein Wunder, dass das Thema Delvanis in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung breiten Raum einnahm.

Als sogenannter Träger öffentlicher Belange war die Stadt Hockenheim aufgefordert, eine Stellungnahme zum Delvanis-Antrag abzugeben. Der Rat folgte nach ausführlicher Diskussion dem Vorschlag der Verwaltung inklusive einiger Ergänzungen. Oberbürgermeister Dieter Gummer fasste Hockenheims Anliegen zusammen. „Ziel ist ein angemessener Anwohnerschutz, das Maximum dessen, was die technischen Möglichkeiten hergeben.“

Die beabsichtigten Maßnahmen

Die an der B 39 ansässige Firma Delvanis mit Hauptsitz in Steigra (Sachsen-Anhalt) beabsichtigt, die bestehende Abfallaufbereitungsanlage in der Niederlassung Hockenheim zu ändern. Nach den Vorstellungen des Unternehmens sollen folgende Maßnahmen zur Ertüchtigung und Verbesserung der Anlage zur Behandlung und zeitweiligen Lagerung von nicht gefährlichen Abfällen umgesetzt werden: Schließung der Produktionshalle an zwei Seitenwänden, Installation einer Abluftanlage mit Hochleistungs-Schlauchfilter und zentralem Abluftkamin, Reduzierung der Lagermenge von Input und Output, Änderung des Abfallkataloges der Anlage durch dauerhaften Verzicht auf die Annahme von Abfällen mit biogenem Anteil und Ersatz durch andere Abfallarten, Verlegung der Be- und Entladung, Installation eines zweiten Vorzerkleinerers, Installation von zusätzlichen Bandanlagen, Entzerrung der Verarbeitungszeit ohne Erhöhung der Durchsatzkapazität sowie Aufstellung von vier Bürocontainern.