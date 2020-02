Gehirnakrobatik mit Zahlen

Hockenheim.Am Bolyai-Teamwettbewerb können Knobelfreunde in Gruppen zu je vier vier Schülerinnen und Schülern teilnehmen. Dabei sind hauptsächlich knifflige Multiple-Choice-Aufgaben zu lösen, wobei die Anzahl der richtigen Lösungen unter den fünf vorgeschlagenen nicht bekannt ist.

Dieses Jahr haben die „Die Vier- Mathikanten“ wieder zugeschlagen. So lautet der Name des Teams, bestehend aus zwei jungen Meisterknoblern und einer Meisterknoblerin vom Gauß-Gymnasium. Julia Dumitru, Felix Henze und Pascal Haak aus der Klasse 7b haben im Bolyai-Team-Wettbewerb gezeigt, was in ihnen steckt und den ersten Platz in Baden-Württemberg in der Klassenstufe sieben erreicht.

Nur knapp verfehlten sie durch ihren bundesweit vierten Platz dabei das große Ziel, die Teilnahme an der Finalrunde in Budapest. Schon in Klassenstufe fünf konnte das Team in ähnlicher Zusammensetzung einen gleichermaßen großen Erfolg feiern.

Fast ebenso erfolgreich schnitt das Team der 6b bestehend aus Peter Telp, Tibor Molnar, Silas Ebert und Christian Pieper ab. In der Klassenstufe sechs erreichten sie in Baden-Württemberg den dritten Platz. Beide Teams freuen sich mit ihren Lehrern und dem stellvertretenden Schulleiter Jörg Bühler über ihre Preise und Urkunden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 28.02.2020