Geiß: Diese Erklärung unterstütze ich nicht!

Der Führungsstreit beim FV 08 Hockenheim geht mit unverminderter Härte weiter. Schon nachts glühten in Hockenheim die Telefonleitungen, nachdem Vorsitzender Matthias Filbert in der digitalen Vorabendausgabe unserer Zeitung den Beitrag über die Vorstandssitzung und vor allem über eine Presseerklärung von neun Vorstandsmitgliedern gelesen hatte. Die hatte am Donnerstagmorgen Hans Haas unserer Zeitung übermittelt. Er kündigte darin an, gegen Filbert gerichtlich vorgehen zu wollen und behauptete, dass die Abwahl Filberts als „sicher gegolten hat“. Mit dem Satz: „Dies schreiben Ihnen die anwesenden Vorstandsmitglieder“ und der Aufzählung von neun Namen endet das Schreiben.

Vorsitzender Matthias Filbert reagierte umgehend auf unseren Artikel über den Zoff bei der erweiterten Vorstandssitzung am Mittwochabend. Die von Haas herausgegebene Pressemitteilung, die angeblich von einer Reihe von Vorständen unterzeichnet worden sein soll, sei falsch, sagt Filbert. Seine nächtliche Rückfrage bei Hasan Dogan, dem Trainer der ersten Mannschaft, und beim Webmaster Andreas Geiß hätten ergeben, dass diese beiden nichts mit der Pressemitteilung zu tun hätten. Haas hatte sie dennoch genannt. „Ich gehe davon aus, dass maximal zwei bis drei Vorstandsmitglieder diese Erklärung unterstützt oder veranlasst haben“, sagt Filbert.

Der Vorsitzende übermittelte unserer Zeitung auch die Teilnehmerliste der erweiterten Vorstandssitzung. Die anwesenden Vorstände hatten mittels ihrer Unterschrift dem Hygiene- und Sitzungskonzept zugestimmt. Demnach waren Hasan Dogan, Orlando Ferrazzo, Matthias Filbert, Andreas Geiß, Hans Haas, Jürgen Kammer, Walter Lösch, Michael Maier, Kurt Neuberger, Dieter Peekel, Alexandra Schrank, Jürgen Schubert und Thorsten Wagner bei dem Zusammentreffen im Restaurant „Rondeau“ zugegen. Markus Zickermann und Doris Mastrolonardo aus dem 15er-Gremium hätten gefehlt. Somit seien 13 Vorstandsmitglieder an diesem Abend stimmberechtigt gewesen, so Filbert.

Geiß: „Ich wusste von nichts“

Wir haben deshalb bei den beiden von Filbert genannten Vorstandsmitgliedern Hasan Dogan und Andreas Geiß nachgefragt, ob sie die Mitteilung von Haas unterstützen und für ein gerichtliches Vorgehen gegen Filbert wegen vereinsschädigendem Verhalten seien.

Andreas Geiß zeigte sich erbost über das Schreiben von Hans Haas. Er habe nie einer Pressemitteilung oder anderen Formulierungen zugestimmt. „Ich hätte mir gewünscht, dass mal jemand früher auf mich zukommt, um ein Konzept vorzulegen“, meinte Geiß in einem Telefonat mit unserer Zeitung. Er hätte auch bei der Vorstandssitzung nie einer Abwahl des Vorsitzenden zugestimmt, sagt er weiter: „Matthias Filbert macht vieles richtig. Jetzt wollen auf einmal alte Vorstände den Verein wieder führen, die sich vorher nicht gekümmert haben. Schade, dass immer mehr schmutzige Wäsche gewaschen wird.“ Hasan Dogan habe ihm bestätigt, „dass er mit der Pressemitteilung auch nichts zu tun hat und diese nicht kannte“, so Geiß.

Am späten Freitagnachmittag meldet sich dann auch Hasan Dogan bei unserer Zeitung. Dogan bestätigte, dass er die Pressemitteilung zwar nicht unterschrieben habe, ihrem Inhalt aber auf jeden Fall zustimme. „Ich bin auf der Gegenseite des amtierenden Vorsitzenden und war auch für die Abwahl von Matthias Filbert“, meinte der Trainer der ersten Mannschaft: „Schade, dass es so weit gekommen ist mit unserem Verein. Man hätte sich vorher zusammensetzen und Klartext reden müssen. Jetzt wird alles öffentlich ausgetragen. Das schadet allen nur. Aber es muss sich etwas ändern“, sagt er dieser Zeitung auf Nachfrage.

Und was sagt Vorstandsmitglied Hans Haas, der die interne Revolte ja ganz offensichtlich anführt, zum Vorwurf Filberts, dass er im Vorstand keinesfalls eine Mehrheit für seine Abwahl erreicht hätte und allenfalls zwei bis drei Vorstandsmitglieder auf seiner Seite stünden?

„Im Vorfeld der Sitzung wurde mit allen genannten Teilnehmern mündlich vereinbart, dass die Ergebnisse der Sitzung danach auch veröffentlicht werden sollen. Die schriftliche Autorisierung geht Ihnen in Kürze zu“, schreibt er uns. Dabei blieb es am Freitag. „Die Liste mit der Autorisierung wird derzeit noch erstellt“, teilte uns Haas am späten Nachmittag mit. Wir bleiben dran!

