Geisterjagd im Gauß-Gymnasium

Was hat es eigentlich mit den „Larvae“, den Geistern am Gauß, auf sich? Wieso vergessen Schüler ihre Hausaufgaben, weshalb verlieren Lehrer ständig ihre Schlüssel, warum bewegen sich Tafeln von selbst, wer kann das Heulen und Klagen auf den Lehrertoiletten erklären? Wer sich hierfür interessiert, ist eingeladen, dem Ort des Geschehens, dem Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, einen Besuch abzustatten.

Die Latein-Theater-AG unter der Regie von Claudia Unold präsentiert die Gespensterkomödie „Larvae – Geister am Gauß“. Die Premiere findet am Donnerstag, 18. Oktober, um 19 Uhr in der Aula der Schule statt. Eine weitere Aufführung gibt es am Freitag, 19. Oktober, zur gleichen Zeit. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich die Theater-AG.

Erzählt wird die Geschichte von der Geisterjagd eines berühmten Geisterjägers, der am Gauß seine Arbeit aufnimmt, um die Schule wieder „geisterclean“ zu machen. Die Komödie wird nach Angaben des Gauß in deutscher Sprache mit kurzen lateinischen Sequenzen aufgeführt, die in den Spielszenen übersetzt werden – ein Spaß, nicht nur für „Latein-Freaks“. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 16.10.2018