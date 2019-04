Kammerorchester und Madrigalchor geben unter der Leitung ihres gemeinsamen Dirigenten Robert Sagasser im Mai zwei Konzerte. Am Freitag, 10. Mai, sind die Musiker um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Maria in Waghäusel zu Gast. Am Samstag, 11. Mai erklingen um 19 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Oftersheim geistliche Werke der Klassik und Romantik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind

...