Im Rosengarten wurde von Matthias Degen als erstes ein Dünger für die Blumen ausgestreut und danach Rosenmulch mit Schubkarre Schaufel und Eimer darüber verteilt und leicht eingearbeitet. Auf den Wegen wurden wieder neue Holzhackschnitzel – nicht nur für eine gute Optik – verteilt.

„Hausaufgabengutschein“ verteilt

Die Kids aus der Klasse 3a waren mit Zangen und Müllsäcken unterwegs. Als kleines Dankeschön gab es von der Klassenlehrerin einen „Hausaufgabengutschein“ für die fleißigen Teilnehmer, für alle ein Vesper und für die Schüler eine kleine Osterüberraschung für ihren lobenswerten Einsatz.

Kassier Gustel Spengler sorgte wie immer für Nachschub an Getränken. Lore Wolf und Monika Marquetant waren in der Küche für Würstchen, belegte Brötchen und Kaffee zuständig. Als Dankeschön für die tolle Unterstützung hatte Vorsitzende Martha Keller das komplette Vesper, sowie die Osterüberraschung für die Kinder gestiftet. Alles in allem wieder eine gelungene Pflegeaktion, war doch noch einiges von der vielen Arbeit über den Winter liegengeblieben.

Narzissen-Blüte wird erwartet

Der Förderverein empfiehlt den Hockenheimer Bürgern: Erholen sie sich vom Alltagsstress und entspannen sie sich im Gartenschaupark in der Osterzeit. Ein Besuch lohnt sich bei jeder Jahreszeit allemal, demnächst wird die Blüte von über 12 000 Narzissen am Hauptweg erwartet. kg

