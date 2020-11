Geld richtig anlegen – so kann es gehen

Professor Dr. Hartmut Walz (Bild) hält am Dienstag, 2. Dezember, 19 Uhr, einen Online-Vortrag zum Thema „Anlagepsychologie – Typische Anlegerfehler vermeiden“. Die Veranstaltung war als Präsenzvortrag vorgesehen, findet aber aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen als Online-Meeting statt, wie die Volkshochschule mitteilt.

In diesem Vortrag werden neutrale, unabhängige Informationen ohne jegliche Bindung an irgendwelche Finanzdienstleister vermittelt. Professor Dr. Walz zeigt zwischen vielen Lachern das Wichtigste über die typischen Fallen, Fehler und Selbsttäuschungen, die einer erfolgreichen Geldanlage entgegenstehen.

Themen, die behandelt werden

Ausgewählte Themen:

Anlagefehler sind nicht originell – wir machen immer wieder die gleichen.

Unsere Emotionen sind der schlimmste Feind unserer Geldanlage.

Ruhiger schlafen und besser anlegen – so geht’s.

So vermeiden Sie die schlimmsten Psychofallen bei der Geldanlage.

So ersetzen Sie schädliche Bilder (Leitgedanken) durch nützliche.

Werfen Sie dem schlechten Geld kein gutes hinterher.

Dieser Vortrag richtet sich an alle Privatpersonen, die sowohl ihre Geldanlage und finanzielle Vorsorge (noch) besser in den Griff bekommen wollen, als auch ahnen, dass sie bei ihrer finanziellen Vorsorge doch eher dem Kopf als dem Bauch vertrauen sollten.

Professor Dr. Hartmut Walz ist Veranstalter der etablierten Finanzgespräche an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Betreiber des Hartmut Walz Finanzblogs sowie Autor der Finanzkolumne „Hohe Kante“ in der Rheinfpalz am Sonntag.

Die Teilnahme für die Online-Veranstaltung, die per Videoplattform Zoom stattfindet, kostet fünf Euro. Nach Anmeldung erhalten die Interessenten einen Link zum Online-Vortrag per E-Mail zugesendet. Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der VHS Hockenheim unter Telefon 06205/92 26 49 oder per E-Mail an info@vhs-hockenheim.de oder auch auf der Homepage unter www.vhs-hockenheim.de. vhs/Bild: Walz

