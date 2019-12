Geld und CO2 eingespart

Feuerwehreinsatz

Zimmerbrand in der Villa Benz

Schreckminuten am Montagabend: Die Feuerwehr wird kurz nach 19 Uhr zu einem Einsatz in die Zähringerstraße in Schwetzingen gerufen. In der Villa Benz ist in einem Zimmer ein Brand ausgebrochen. Laut Angaben der Polizei kam es im ...