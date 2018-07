Anzeige

Ein Diebstahl ereignete sich am Freitagmorgen gegen 3 Uhr auf einem Campingplatz auf dem Hockenheimring. Ein 47-jähriger Besucher wurde in seinem Zelt wach, nachdem er eine Berührung an den Beinen spürte. Er und seine beiden Begleiter sahen nur noch, wie zwei junge Männer in der Dunkelheit verschwanden. Es stellte sich heraus, dass die Diebe die Geldbörse, die sich in der Hosentasche der im Fußraum abgelegten Hose befand, entwendet hatten. In der Geldbörse befand sich neben einigen Hundert Euro Bargeld, Ausweispapieren sowie Kreditkarten auch eine Eintrittskarte.

Die Polizei rät zum Schutz vor Taschendieben, Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper zu tragen – auch nachts im Zelt. pol