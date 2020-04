Gemeindesaal wird zum Studio

Zwischen 80 und 120 Personen besuchen normalerweise wöchentlich den Gottesdienst der Evangelischen Gemeinschaft. Eine bunte Mischung zwischen sechs und 85 Jahren kommt hier zusammen – oder besser gesagt: kam. Denn auch hier endete mit der Verordnung des Landes Baden-Württemberg der sonntägliche Gottesdienstbesuch, berichtet die Gemeinschaft in einer Pressemitteilung.

Doch ein paar Findige suchten in dieser Krisensituation nach Möglichkeiten, dass doch ein Gottesdienst stattfinden kann. Steffen Hoffmann und sein Sohn Joel prüften die Technik und die Internetverbindung im Gemeindehaus. An drei Abenden bauten sie den Gemeindesaal zum Studio um, verlegten Netzwerkkabel und eröffneten einen YouTube-Kanal für die Gemeinde.

Samstags vorm ersten Gottesdienst trafen sich fünf Gemeindeglieder, um für den ersten Livestream-Gottesdienst zu üben und zu testen, ob die Leitung hält. „Mit etwas Lampenfieber starrten wir am ersten Sonntag in die Kamera. Es ist doch ein ganz anderes Gefühl, ob man in die Kamera schaut oder in die Gesichter der Gottesdienstbesucher“, sagt Jonas Schulz, der als Jugendreferent die erste Livepredigt hielt.

Zuschauerlob im Chatroom

Das Lob der Zuschauer im Chatroom sollte ihm und den Verantwortlichen der Gemeinde Recht geben: Der Livestream-Gottesdienst kam wirklich an. „Nun gehen wir an die Verfeinerung, klären Rechte, planen zusätzliche Features und verschönern die Bühne“, kündigen Thomas Kern und Volker Eisinger an, zwei der ehrenamtlichen Gemeindeleiter, die aktiv dabei sind.

Den Gottesdienst kann man nun zu Hause etwa vom Frühstückstisch aus verfolgen und sich per Chat auch aktiv am Geschehen beteiligen.

Gemeindepastor Thomas Schäfer sieht in dieser technischen Möglichkeit eine große Chance, neben Telefonaten auf diese Weise mit den Gemeindegliedern verbunden zu sein und vor allem den Glauben zu stärken. „Und wir wünschen uns sehr, dass wir Menschen mit unseren Gottesdiensten erreichen, die wegen der großen Unsicherheit und manchen Ängsten und Sorgen auf der Suche nach Trost und Orientierung in diesen schwierigen Zeiten von Corona sind“, berichtet Pastor Schäfer.

Wenngleich Besuche aus gesundheitlichen Gründen nicht stattfinden können, um niemandem zu gefährden, besteht dennoch die Möglichkeit zu telefonieren, wenn jemand ein offenes Ohr zum Reden braucht oder wenn Hilfe für einen Einkauf benötigt wird. Pastor Thomas Schäfer oder Jugendreferent Jonas Schulz sind zu erreichen unter den Kontaktdaten, die auf der Homepage der Gemeinde hinterlegt sind. zg

Info: Wer reinschauen möchte, erhält den Link über die Webseite www.ev-gemeinschaft-hockenheim.de.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 06.04.2020