Gemeinsam bastelt sich’s am besten

Hockenheim.„Yes Ei can“ so lautete der Titel der Ankündigung im Pfarrblatt. Was sich dahinter verbirgt, ließ der Aufruf so kurz vor Ostern vermuten – wurde aber nicht konkreter. 14 bastelfreudige Frauen jedes Alters wollten es genauer wissen und kamen zum Treffen, gespannt was sich Sonja Nirmaier wieder ausgedacht hatte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der große Tisch im katholischen Gemeindezentrum St. Christopherus war gerichtet. Jede Frau hatte eine Tüte mit allen nötigen Materialien vor sich. Der Inhalt: Eier, Spitze, Kordelschnur, Dekorationsteile und auf dem Tisch für alle Servietten mit verschiedenen Farben und Motiven, Zeitungsauschnitte, Scheren, Knöpfe und Klebepistolen.

„So könnten die Eier aussehen“, meinte Nirmaier und zeigte allen Frauen vorgefertigte Vorführmodelle. Mit Kordel umwickelt oder mit Serviettentechnik gestaltet und nach dem Trocknen verziert. Der Phantasie waren hier keine Grenzen gesetzt. Die Haken am Garderobenständer füllten sich im Laufe des Abends mit ganz unterschiedlich gestalteten Eiern zum Trocknen. Schon bald hatte jede Frau für sich die richtige Technik gefunden und die Finger voller Kleber. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Alle hatten sichtlich viel Vergnügen beim Pinseln, Kleben und Unterhalten. „Alleine zuhause hätte ich keine Idee zu basteln, aber hier in der Gemeinschaft macht es richtig Spaß“, merkte eine Besucherin an. Die ein oder andere nahm sich zum Schluss sogar noch übrig gebliebenes Material mit, um zuhause weitere Eier zu gestalten. sn

