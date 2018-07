Anzeige

Tagelang glühten bis in den späten Abend hinein die Telefondrähte und WhatsApp-Accounts. Viel musste in die Wege geleitet werden, um eine reibungslose Spendenaktion zu gewährleisten. Dies ist mit Unterstützung vieler Helfer eindrucksvoll gelungen. Dafür gebührt den Verantwortlichen Respekt – und den Helfern Dank. Die Aktion für Ella zeigt auch, was ein Verein leisten kann, wenn er zusammenhält und ein gemeinsames Ziel vor Augen hat.

Jetzt bleibt natürlich zu hoffen, dass für Ella ein „genetischer Zwilling“ gefunden wird. Die Spende vergrößert aber auch den Pool der DKMS, so dass auch anderen Patienten geholfen werden kann. Die DKMS gibt es seit 1991. Sie ist in verschiedenen Ländern in Europa und Amerika vertreten und hat bisher acht Millionen Typisierungen vorgenommen, 70 000 Stammzellenspender konnten vermittelt werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 16.07.2018