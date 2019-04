Gemeinsam für Ostern basteln

Die „Citychurch Hockenheim“ lädt am Samstag, 6. April, zum Osterbasteln und -backen ein. Alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren sind dazu eingeladen, teilzunehmen. Unkosten entstehen für die Kinder keine, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Erwachsene können mitmachen.

Es gibt Osterkränze zum Selbstbinden unter Anleitung einer Floristin und weitere Osterdekorationen zum Selbstgestalten, so die Mitteilung weiter. Für Erwachsene fällt ein Unkostenbeitrag von etwa 15 Euro pro Osterkranz an. Die Veranstaltung findet von 10 bis 12.30 Uhr in den Räumen der „Citychurch“ im Med-Center, Reilinger Straße 2, statt. zg

