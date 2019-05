Gemeinwesen soll profitieren

Der Rotary Club Hockenheim hat, als Teil eines weltweiten Netzwerkes, seit seiner Gründung einen Schwerpunkt seiner Arbeit in der Förderung des Gemeinwesens. Auf lokaler Ebene geschieht dies auch durch die alle zwei Jahre erfolgende Ausschreibung eines RCH-Award mit der lokale Projekte in der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim ausgezeichnet werden.

Vor zwei Jahren ging das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro an eine Elterninitiative an der Neulußheimer Lußhardtschule, mit deren Hilfe Kinder eine besondere Förderung im Schwimmunterricht erhielten, und an die Verantwortlichen der archäologischen Arbeiten am Wersauer Hof. Anlässlich des 1250. Hockenheimer Stadtjubiläums beträgt das diesjährige Preisgeld das Vierfache der Jubiläumszahl, also 5000 Euro.

Vierfache der Jubiläumszahl

Die Ausschreibung für den RCH-Award richtet sich an Vereine, Schulen, Kindertagesstätten, Institutionen und Privatpersonen. Bei der letzten Ausschreibung gingen über 20 Bewerbungen für den Award ein. Der Cheforganisator des Awards Prof. Walter Götzmann sowie der Rotary Club Hockenheim würden sich freuen, wenn eine ähnlich rege Beteiligung zu verzeichnen wäre.

In den kommenden Wochen werden verschiedenste Einrichtungen in der Verwaltungsgemeinschaft vom Rotary Club angeschrieben und zur Einreichung förderungswürdiger Projekte aufgefordert. Die eingereichten lokalen Projekte sollen einen sozialen, kulturellen, erzieherischen, wissenschaftlichen, sportlichen oder ökologischen Zweck verfolgen. Mit dieser Form der Ausschreibung ist das Spektrum des Förderungswürdigen bewusst weit gefasst. Alle Bewerbungen müssen aus dem Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim kommen, und die eingereichten Projekte sollen dem Gemeinwesen in dieser Region zugutekommen.

Bekanntgegeben werden die Gewinner des RCH-Award beim Hockenheimer Advent. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni. ufi

