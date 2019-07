Gemischt ans Netz

Ein Mixed-Open-Turnier, das für alle Leistungs- und Breitensportler des TCH geeignet ist, findet am Sonntag, 28. Juli, beim Tennisclub auf der Anlage an der Dresdener Straße statt. Damit die Paarungen nach Möglichkeit ausgeglichen sind, muss jede Paarung mindestens 30 Leistungsklassenpunkte oder ein gemeinsames Alter von mindestens 65 Jahren aufweisen. Auch Gäste sind willkommen, wobei in jeder Paarung mindestens ein TCH-Mitglied spielen muss.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro je Person und beinhaltet einen Sektempfang, Mineralwasser, Mittagssnack sowie ein Dreigänge- Menü beim abschließenden Champions-Dinner am Abend, bei dem die Sieger geehrt und die attraktiven Preise übergeben werden. hee

Info: Anmeldungen sind möglich über die Homepage des TCH unter www.tc-hockenheim.de.

