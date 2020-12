Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Hockenheim.Beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag, 1. Dezember, zwischen 14.15 und 17.50 Uhr einen in der Gebrüder-Grimm-Straße abgestellten grauen Mercedes GLA. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3 000 Euro. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/2 86 00 beim Polizeirevier in Hockenheim zu melden.

