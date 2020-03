Geprägt von Wechseln und Veränderung

Ende des vergangenen Jahres hatte der FV 08 Hockenheim zum fünften Mal in Folge das goldene Kleeblatt des badischen Fußballverbandes erhalten, welches für herausragende Vereinsarbeit vergeben wird. Zusätzlich waren 2019 die Fertigstellung der neuen Flutlichtbeleuchtung und Renovierung des Rasenplatzes im Waldstadion, als wichtiger Abschluss der dreijährigen Neugestaltung der FV 08-Fußballplätze, ein Meilenstein, teilt der Verein in seiner Pressemitteilung mit.

Der Verein habe dadurch die wichtigen Voraussetzungen geschaffen, mit neuen modernen und zeitgemäßen Trainingsanlagen eine große Anzahl von Spielern zu trainieren, und möchte nun die Neuausrichtung weiter voranbringen.

Struktur folgt Strategie

Nach der Veränderung der Infrastruktur folgten Anfang des Jahres, ganz nach dem Motto „Struktur folgt Strategie“, auch Veränderungen im Vorstandsbereich und in der strategischen Ausrichtung des Vereins.

Im Vorstandsbereich des FV 08 hatte Matthias Filbert bereits Mitte 2019 das Amt des Vorsitzenden von Markus Roth übernommen, der es insgesamt 16 Jahre innehatte und Anfang 2020 aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Ebenfalls verabschiedeten sich auf eigenen Wunsch der zweite Vorstand, Daniel Ketzer, und der technische Leiter, Holger Kristanovic, aus dem Gesamtvorstand. Beide hatten erst im Juni ihre Ämter übernommen.

Aus diesem Grund wurde die Trennung der Bereiche Jugend sowie Aktive aufgehoben und Matthias Filbert verantwortet aktuell im Vorstandsbereich nun beide Bereiche. Unterstützt wird er dabei durch den bisherigen sportlichen Leiter für Aktive, Umberto Ferrazzo und den jahrelangen sportlichen Leiter Jugend, Thorsten Wagner.

Den Marketingbereich und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet weiterhin die langjährige Vorstandskollegin Alexandra Schrank. Im Bereich Events und Bewirtung kam bereits Michael Grün Anfang des Jahres dazu und ab April sollen drei bis vier weitere neue Ehrenamtliche den Vorstand ergänzen. Diese müssen sich dann auf der Hauptversammlung Ende Juni der Wahl stellen. Filbert ist aber davon überzeugt, dass die neuen Unterstützer durch ihre große fachliche und menschliche Kompetenz die Mitglieder überzeugen können, heißt es in der Pressemitteilung.

Finanzielle Verbesserung

In einer Vorstandsrunde im Februar wurde das Budget 2020 und wichtige neue Veränderungen durch den Gesamtvorstand fast einstimmig verabschiedet. Diese würden eine finanzielle Verbesserung, Modernisierung und Vereinfachung der Prozesse beim FV 08 Hockenheim ermöglichen.

Matthias Filbert, der 2018 DFB-Ehrenamtspreisträger wurde, bringe durch seine jahrelange Tätigkeit im DFB und Fußballverband ein sehr großes Netzwerk und Fachwissen, unter anderem durch seine C-Trainer-Lizenz im Erwachsenen- und Jugendbereich mit. Er wolle nun seine Erfahrungen stärker für den aktiven Bereich einsetzen. Zusammen mit den Aktiven-Trainern Kay Gerwig, Hasan Dogan und Dominik Leiss sowie dem sportlichen Leiter Umberto Ferrazzo wären die gemeinsamen Planungen für die nächste Saison schon im vollen Gange und wichtige Punkte, wie eine stärkere Einbindung der Jugendspieler sowie neue Ergänzungsspieler seien für die kommende Saison angedacht.

Die Kreisliga solle unbedingt gehalten werden und für die Saison 2020/21 das Team in den wichtigen Positionen ergänzt und auch verjüngt werden. Zusätzlich stünden bei der zweiten Mannschaft wichtige Veränderungen in der nächsten Saison an. Durch eine Aufhebung der unterschiedlichen Verantwortungsbereiche würde dies leichter werden und die sportliche Ausrichtung des Vereins wieder zur Chefsache. Am Sonntag, 1. März, startete nach der Winterpause die Rückrunde und die zweite Mannschaft des FV 08 konnte mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SV Rohrhof sowie die erste Mannschaft ein wichtiges 1:1-Unentschieden gegen die TSG Eintracht Plankstadt verzeichnen.

Seit August 2019 hatte die Jugendabteilung des FV 08 Hockenheim, zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren, wieder selbstständig von Bambini Minis (drei bis vier Jahre) bis zur A-Jugend alle Jugendmannschaften gemeldet. Außerdem konnte der FV 08 dort zwei Meisterschaften feiern.

Jugendarbeit im Schulsport

Mit drei jungen Erwachsenen, die aktuell das freiwillige soziale Jahr (FSJ) absolvieren, betreut der FV 08 mehr als 20 Schulsport-AGs mit etwa 200 Kindern in den Hockenheimer Schulen und hat inzwischen mehr als 30 ausgebildete ehrenamtliche Trainer, die vor Ort mitwirken.

Für 2020/21 sollen bereits zwei Jugendspieler des Vereins als neue FSJ-Anwärter gemeldet worden sein, aber es sei noch eine Position im Bereich „FSJ Schule und Verein“ zu besetzen und für interessierte Bewerber offen. Anwärter für das freiwillige soziale Jahr können sich bis Ende April direkt bei Matthias Filbert per E-Mail an vorstand2@fv08.de bewerben. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 04.03.2020