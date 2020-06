Geranien blühen

Hockenheim.Die langen Ranken der Hängegeranien, die aus zwei Blumenkästen wie weiße Kaskadenfälle runterhängen, haben den Winter im Freien überdauert. Sie blühen schon seit Mai, wie sie es normalerweise erst im August machen, schreibt Rudi Mergenthaler aus Hockenheim. Bei guter Pflege fühlen sie sich sichtlich wohl – man kann schon die Pracht des Sommers bewundern.

Der Name Geranie ist botanisch eigentlich falsch, wenn auch wohl aus dem deutschen Sprachgebrauch nicht mehr auszurotten, wie Rudi Mergenthaler sagt. Was wir hartnäckig Geranie nennen, ist in korrekter botanischer Benennung eine Pelargonie, gehört aber zur Familie Geraniaceae, der Storchschnabelgewächse. „Und um nun die Verwirrung komplett zu machen: Der Storchschnabel trägt den botanischen Namen Geranium“, teilt Mergenthaler mit. Wegen der allgemeinen Verständlichkeit bezeichnet Mergenthaler die Blumen weiterhin als Geranien.

„Unsere Balkongeranien sind überwiegend keine reinen Arten, sondern Hybriden – also Kreuzungen“, beschreibt Mergenthaler die Pflanze. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts, als die ersten Exemplare aus Südfrankreich nach Europa kamen, haben sich die Gärtner- und Blumenliebhaber dieser Gattung mit einer ungewöhnlichen Liebe angenommen. Wegen ihrer stehenden oder hängenden Stängel sind die Geranien ideale Ampel- und Balkonkastenpflanzen. Man kann sie ab Ende April bis in den Herbst hinein im Freien halten.

Pflanzen, die überwintert werden, können mehrere Jahre alt werden, verrät Mergenthaler. Die Geranien können in verschiedenen Farben blühen, von Hell- bis Dunkelrot, in Rosa, Pink, Weiß und auch zweifarbig. zg/vas

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 05.06.2020