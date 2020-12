Geranien blühen auf dem Balkon

Ja ist denn schon Frühling? Diese Frage könnte man sich beim Blick auf die Geranien stellen, die unser Leser Klaus-Jürgen Oppermann am 28. Dezember auf seinem Balkon fotografiert hat – und dieses außergewöhnliche Bildmotiv in den kalten Wintermonaten, wollte er niemanden vorenthalten.

„Jetzt muss ich doch auch einmal etwas an die Zeitung schicken. Schauen Sie sich dieses Foto an“, schreibt uns der Hockenheimer in einer E-Mail, die uns am 28. Dezember erreicht. „Es wurde heute auf meinem Balkon aufgenommen. Ist das nicht eine herrliche Blütenpracht am Ende des so turbulenten Jahres 2020?!“ Und damit hat er wohl recht. Ein Lichtblick für das Jahr 2021, das in wenigen Tagen beginnt.

Normalerweise schneidet Oppermann seine Geranien im November zurück, um sie zu überwintern. Doch dieses Jahr blühten sie noch so üppig, dass er sich dazu entschloss abzuwarten, und somit hat er jetzt noch eine solche Blütenpracht zu bestaunen. „Übrigens, diese Geranien sind schon das dritte Jahr überwintert“, merkt er noch an. sz

