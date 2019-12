Geschenkideen im Projektladen

Der Projektladen der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe öffnet am Donnerstag, 5. Dezember um 18 Uhr in der Karlsruher Straße 38, im Arche Weltladen. Ehrenamtliche übernehmen bis zum 4. Advent den Verkauf der Tücher und Kerzen, die in der Einrichtung angefertigt wurden, täglich von 10 bis 12. 30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags nur am Vormittag.

Die Eröffnung des Projektladens wird entsprechend gefeiert, am Donnerstag gibt es ein kleines Programm mit Weihnachtsliedern, vorgetragen von Volker und Annika Hütt, Apfelpunsch und Gebäck, bei dem die Produkte vorgestellt werden. Und dann steht es jedem frei, sich unter der Überschrift „Schönes kaufen und Gutes tun“, mit Geschenkideen für Weihnachten einzudecken. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 05.12.2019