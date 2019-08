Geschichte an sonst verschlossenen Orten erleben

Hinter sonst verschlossene Türen blicken, Führungen zur Geschichte der Innenstadt und zur Pestalozzi-Schule erleben oder erfahren, wie der Unterricht in der guten, alten Zeit aussah: Das alles gibt es im Hockenheimer Jubiläumsjahr beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, von 14 bis 18 Uhr.

Für die kleinen Besucher gibt es darüber hinaus ein besonderes Kinderprogramm: Anlehnend an die Tabakgeschichte der Stadt können sie beim Tabakmuseum an der Zehnt-scheune Holzschachteln gestalten, die an die historischen Tabakschachteln erinnern.

Die Stadtverwaltung und der Verein für Heimatgeschichte laden in Kooperation mit der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde zur Aktion ein. Geöffnet sind die Evangelische und Katholische Kirche, die Pestalozzi-Schule mit historischen Klassenzimmer sowie der Wasserturm. In der Evangelischen Kirche und im Wasserturm werden während der Öffnungszeiten Führungen angeboten. Auch das Tabakmuseum hat geöffnet.

Historisches Klassenzimmer

In der Pestalozzi-Schule gibt es eine Ausstellung von Erich Losert zur wechselhaften Geschichten der ältesten Schule Hockenheims, die auch die Zeit als Durchgangslager einschließt. Außerdem ist ein historisches Klassenzimmer zu sehen.

Angeboten werden mehrere Führungen. Um 14 Uhr startet Alfred Rupp zu seiner Tour „Geschichte in der Innenstadt“, die er mit Anekdoten und Geschichten bereichert. Um 15 Uhr geht es weiter in der Pestalozzi-Schule: Hier zeigt Erich Losert die Geschichte des mehr als 100 Jahre alten Jugendstilgebäudes. Treffpunkt ist um 15 Uhr in der Aula der Schule.

Für die Stadtführung um 14 Uhr stehen nur begrenzte Plätze zur Verfügung. Daher wird um Anmeldung gebeten im Fachbereichs Bauen und Wohnen bei Annette Stumpe oder Anita Keller, Telefon 06205/2 13 14 oder 2 13 18. zg

