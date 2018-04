Anzeige

Hockenheim.Das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek zeigt am Samstag, 5. Mai, 10.30 Uhr, die Geschichte „Mein erstes Auto war rot“ von Peter Schössow. Er vereint in seinem Werk Humor, Witz und Charme. Der Eintritt ist frei. Dazu sind alle Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren sowie interessierte Erwachsene eingeladen. Aus organisatorischen Gründen ist nach Beginn kein Einlass mehr möglich.

Zum Inhalt: Wie viele kleine Jungen hat sich der Held in diesem Bilderbuch schon lange ein Auto gewünscht. Jetzt bekommt er endlich ein Tretauto von Opa. Es muss noch ein bisschen gehämmert, geschliffen und geschraubt werden – fertig ist der rote Flitzer. zg