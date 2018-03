Anzeige

Hockenheim.Karl-May-Kenner Andreas Barth ist am Freitag, 6. April, 18 Uhr, auf Einladung des Freundeskreises Hockenheim-Hohenstein-Ernstthal zu Gast in der Zehntscheune. Er stellt die „Erzgebirgischen Dorfgeschichten“ von Karl May vor, ordnet sie literaturgeschichtlich ein und bewertet sie im Bezug zum Gesamtwerk.

Zudem wird Barth anhand von ausgewählten Texten typische Merkmale, Handlungen und Personenkonstellationen dieser Erzählungen selbst darstellen, teilt der Freundeskreis Hockenheim-Hohenstein-Ernstthal mit. Der Eintritt ist frei.

Die „Erzgebirgischen Dorfgeschichten“ gehören bis auf zwei Ausnahmen von 1903 zu den Frühwerken Karl Mays, die alle in den 1870er Jahren entstanden sind. Viele Motive und Personen spiegeln Autobiographisches wider, teils in kaum verhüllter Form. Da das Erzgebirge in nur geringer Entfernung von Hohenstein-Ernstthal beginnt, führen die Geschichten in die Heimat und zeitlich in die früheste Schaffensperiode Karl Mays.