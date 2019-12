Geschichten für die Feiertage

Die Hubäcker-Grundschule veranstaltete ihren dritten Adventsbasar. Passend zum Advent war die Pausenhalle festlich geschmückt. Deutlich zu spüren war die freudige Anspannung der zahlreichen Kinder des Schulchores (Leitung Stefanie Haas) und der Theater-AG (Leitung Tanja Herzer) bei der Eröffnung des Festes und der Begrüßung der vielen Gäste. In rote Schul-T-Shirts gekleidet und mit lustigen Zipfelmützen und Nikolausmützen ausgestattet verwandelten sie die Treppenaufgänge des Schulhauses in ihre Theaterbühne:

Im Wichtelland herrscht große Aufregung. Die Wichtel warten gespannt auf die Ankunft des Weihnachtsmannes. Mitten hinein platzt der Mond mit einer enttäuschenden Nachricht. Der Weihnachtsmann ist noch weit weg – in Mexico. So beraten sich die Wichtel, wie sie den Weihnachtsmann in die Rennstadt locken können. Eingebaut in die unterhaltsame Spielszene trugen die Sänger zwei rhythmische Lieder „Gatatumba“ und „Feliz Navidad“ vor. Die Theater-Kinder verrieten die Auflösung ihres Spiels noch nicht. Diese werden Eltern, Großeltern und Geschwister erst im nächsten Jahr erfahren, wenn die Arbeit in den AG-Stunden weitergeführt wurde.

Tanja Herzer begrüßte das Publikum und lud zu einem kurzweiligen Nachmittag in den Räumen der Schule ein: „Schenken Sie heute Ihren Kinder in den turbulenten Tagen bis Weihnachten wertvolle gemeinsame Zeit!“ Mit dem gemeinsamen Lied „Stiefel raus, morgen kommt der Nikolaus“ wurde zu den Basarangeboten übergeleitet, die die Lehrkräfte der Hubäckerschule vorbereitet hatten.

Aus Wabenplatten werden Kerzen

So konnten heimelige Windlichter in Prickeltechnik hergestellt werden. Für die Weihnachtspost gab es ein Bastelangebot für bunte Klappkarten in 3D-Format. Das beliebte Hubsi-Maskottchen konnte als Button mit nach Hause genommen werden. Aus Wabenplatten wurden Bienenwachskerzen gerollt und mit Bienchen oder weihnachtlichen Motiven verziert; am Packtisch nebenan wurden die kunstvollen Kerzen gleich noch als Weihnachtsgeschenk verpackt. Für den Christbaum konnte in unterschiedlichen Techniken vielerlei Baumschmuck hergestellt werden. Nicht fehlen durfte die Gansler’sche Buchausstellung. Geneviève Gansler aus der gleichnamigen ortsansässigen Buchhandlung stellte jede Menge Lektüre vor – Eltern und Kinder hatten so die Möglichkeit, Buchgeschenke für das bevorstehende Weihnachtsfest auszusuchen.

Bei den unterschiedlichen Bastelaktionen durfte natürlich das leibliche Wohlergehen der Gäste nicht vergessen werden. Die engagierten Eltern des aktiven Elternbeirats der Schule hatten ein üppiges Kuchenbuffet vorbereitet. Lange Warteschlangen bildeten sich am Stand der heiß begehrten Cake-Pops. Zum Mit-Nachhause-Nehmen gab es Backmischungen im Glas sowie gebrannte Mandeln aus der heimischen Weihnachtsbackstube.

Gegen Abend verabschiedeten sich die Anwesenden mit der einhelligen Meinung: „Es hat Spaß gemacht! Gerne haben wir die Stunden hier gemeinsam verbracht.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019