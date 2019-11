Geschichten in der Muttersprache

Hockenheim.Der bundesweite Vorlesetag steht Mitte November bevor. Die „Interkulturelle Gruppe“ der Lokalen Agenda 21 und die Stadtbibliothek Hockenheim packen diese Gelegenheit beim Schopf.

Sie entführen Kinder am Freitag, 15. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek beim interkulturellen Vorlesetag in fremd-sprachige Welten. Bereits zum dritten Mal werden Geschichten auf Deutsch, Polnisch, Türkisch, Holländisch und sogar Chinesisch vorgelesen. Die Veranstaltung richtet sich an Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis zehn Jahren. Der Eintritt ist frei.

Lieder und Gedichte

Bei dem interkulturellen Vorlese-tag lesen Hockenheimer in ihrer Muttersprache Geschichten vor. Sie gestalten ihren rund 30-minütigen Auftritt gelegentlich auch mit landestypischen Bildern, Liedern und Gedichten. Damit möchten die Organisatoren zeigen, dass die Menschen in der Stadt aus allen Teilen der Welt kommen und ihre Kultur einbringen. Der Austausch dieser Kulturen ist spannend und bereichernd.

Der bundesweite Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative von „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Dieser Aktionstag findet seit 2004 jedes Jahr am dritten Freitag im November statt. Er setzt ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens. Ziel ist es, Begeisterung für das Lesen und Vorlesen zu wecken und Kinder bereits früh mit dem geschriebenen und erzählten Wort in Kontakt zu bringen. zg

