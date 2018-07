Geschichten rund ums Auto

Anzeige

Es braucht nicht der top restaurierte, wertvolle Oldtimer sein – gesucht werden historische Autos mit Charakter und Geschichte, deren Besitzer ihre Schätze präsentieren wollen.

Mit der neuen Veranstaltung „Oldtimer affairs: Wenn Autos ihre Geschichte erzählen . . .“ plant der Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ vom Hockenheimer Marketing Verein (HMV) am Samstag, 15. September, ein weiteres Format in der Innenstadt.

Thema für Rennstand ideal

„Hockenheim ist als Rennstadt weltbekannt. Deshalb bietet es sich förmlich an, das Thema Auto auch wieder mehr in die Innenstadt zu holen. Und das mit Geschichte, Flair und Wohlfühlen“, so Oliver Grein, Sprecher des Arbeitskreises.