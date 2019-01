Geschichten zur Stadt gesucht

„Mach mit beim Schreibwettbewerb!“ Plakate und Handzettel mit diesem Aufruf sind an vielen öffentlichen Plätzen der Stadt zu sehen. Anlässlich des Stadtjubiläums schreibt die Autoreninitiative „Lese-Zeit“ mit Unterstützung des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) einen Contest für Kinder und Jugendliche aus.

Teilnehmen können junge Autoren von acht bis 18 Jahren, die ihren Wohnsitz in Hockenheim haben oder durch Schule und Arbeitsplatz mit der Stadt verbunden sind, schreibt der Marketing-Verein in einer Pressemitteilung. Gesucht werden lebendige, spannende oder lustige Kurzgeschichten, die in irgendeiner Form Bezug zur Stadt und vielleicht auch zur Jubiläumsfeier haben. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft angesiedelt sind.

Selbst verfasste Texte

Die Texte müssen selbst verfasst sein, eine Länge von mindestens einer und maximal fünf Din-A4-Seiten haben (maximal 2000 Zeichen oder 350 Wörter je Seite) und am Computer oder an der Schreibmaschine erstellt werden. Handschriftliche Texte, reine Beschreibungen oder Gedichte können nicht berücksichtigt werden, heißt es in der Mitteilung weiterhin.

Eine Ausnahme gibt es: In der Gruppe der Acht- bis Elfjährigen können auch lesbar und sauber mit der Hand geschriebene Beiträge eingereicht werden. Denn die Texte werden drei Altersgruppen zugeordnet. In Gruppe eins werden die Beiträge der Kinder zwischen acht und elf Jahren zusammengefasst, in Gruppe zwei kommen Texte der Zwölf- bis 15-Jährigen und Gruppe drei beinhaltet die Geschichten der 16- bis 18-Jährigen. Die Texte müssen anonym eingereicht werden, das bedeutet: Nirgendwo darf der Name des Autors auftauchen.

Stattdessen muss jede einzelne Seite mit einem Kennwort versehen sein. Dafür sollte am besten ein ungewöhnliches Wort ausgesucht werden, damit keine Verwechslungen entstehen, empfiehlt der Marketing-Verein. Ergänzend zum Wettbewerbsbeitrag muss ein verschlossener Briefumschlag beigelegt werden, in dem sich ein Blatt Papier mit Namen, Adresse und Alter befindet. Auf diesem Briefumschlag müssen das Kennwort sowie das Alter des Autors stehen.

Einsendeschluss am 17. Juni

Das alles wird in einen großen Umschlag gesteckt und bis Montag, 17. Juni, geschickt an den Hockenheimer Marketing-Verein, Betreff: Jugend-Schreibwettbewerb, Ottostraße 2, 68766 Hockenheim. Die Geschichten werden von einer Jury gelesen und ausgewertet. Die drei besten Geschichten jeder Gruppe werden am Freitag, 27. September, in einer öffentlichen Siegerehrung prämiert. Die Gewinner dürfen sich über attraktive Preise freuen. Zum Schluss heißt es noch einmal Daumen drücken, wenn ein zusätzlicher Überraschungspreis unter allen Teilnehmenden verlost wird.

Fragen werden unter folgenden E-Mail-Adressen beantwortet: nolting @hockenheimer-marketing-verein. de, birgitboeckli@googlemail.com zg

Informationen zum Wettbewerb gibt es auch unter www.hockenheimer-marketing-verein.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 28.01.2019