Geschmack an Gerechtigkeit

Nachdem im April die offizielle Bewerbung der Stadt Hockenheim zur Fair-Trade-Town-Zertifizierung abgegeben wurde, freut sich die Steuerungsgruppe, bestehend aus Lokaler Agenda, Arche Weltladen, Hockenheimer Marketing-Verein und Bürgern, vier lokale Gastronomen mit an Bord begrüßen zu dürfen. Damit ist die letzte Voraussetzung für die Zertifizierung der Stadt erfüllt, heißt es in einer Pressemitteilung von Lokaler Agenda und Stadtverwaltung.

Das Angebot haben Frank Bohrmann vom Café „Et Cetera“ in der Karlsruher Straße 25 A, Rosario Bonafede von der Privatrösterei Bonafede in der Gleisstraße 2, das Restaurant „Rondeau“ in der Stadthalle sowie die Gastronomie im Aquadrom angenommen. Sie alle halten ab sofort eine Auswahl fair gehandelter Produkte bereit.

„Ich biete meinen Kunden die Fair-Trade-Produkte aus Überzeugung an“, sagt Rosario Bonafede, der in seinem Café unter anderem auch Fair-Trade-Tee und nachhaltig gehandelte Trinkschokolade anbietet. Reiner Weiglein, Geschäftsführer der Stadthalle schließt sich an: „Das Restaurant ,Rondeau‘ möchte ein Zeichen setzen, das auch bei weiteren Gastronomen zum Umdenken anregt, mehr nachhaltige und fair gehandelte Produkte im Sortiment aufzunehmen.“

Im „Rondeau“ bietet Weiglein seinen Gästen fair gehandelten Wein, Trinkschokolade und ein wechselndes Dessert aus fair gehandelten Zutaten an. Das Team des Café „Et Cetera“ um Frank Bohrmann hat bereits seit einem halben Jahr Trinkschokolade und Zucker aus fairem Anbau und -Handel auf der Karte.

Mehr als nachhaltige Lebensmittel

Das Aquadromteam um Bäderleiter Gregor Ries hat schon seit längerem den Weg der Nachhaltigkeit eingeschlagen: „Wir bieten unseren Gästen im Restaurant Lagune, im Kiosk und im Bistro Fair-Trade-Kaffee und -Kekse, Tee und Schokolade an. Darüber hinaus möchten wir in anderen Bereichen so nachhaltig wie möglich agieren. Ries verweist auf nachhaltige Verbrauchsmaterialien in der Gastronomie, wie Holzspieße, Mehrwegflaschen, nachhaltig produzierte Reinigungsmittel und energiesparende LED-Beleuchtung im gesamten Bad.

Als Betrieb der Stadtwerke legt das Aquadrom besonderen Wert auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit. „Den Strom beziehen wir über das hauseigene Blockheizkraftwerk. Wir betreiben das Freizeitbad mit einem Anteil Solarstrom und haben eine Elektrotankstelle vor dem Haus. Wir sehen es als unsere Pflicht, vorbildlich mit den Ressourcen zu wirtschaften und unseren Bad- und Saunabetrieb weiter nachhaltig zu optimieren“, fügt Christian Stalf vom Aquadrom-Marketing hinzu.

„Vielen Konsumenten ist nicht bewusst, wie die Lebensmittel hergestellt werden und welchen Weg ein Produkt bis zu seinem Verzehr geht. Wir möchten das Bewusstsein dafür schärfen, unter welchen Bedingungen Produkte produziert werden und freuen uns, dass die Gastronomen ebenfalls darauf aufmerksam machen möchten“, berichtet Elke Schollenberger, Agenda-Beauftragte, die die Zertifizierung angestrebt hat.

Die Zertifikatsvergabe findet voraussichtlich am 3. August, am „Tag der Umwelt“, statt. zg

Info: Mehr Informationen zur Zertifizierung unter www.hockenheim.de/fairtrade-town.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.06.2019