Geschmack bitte an Garderobe abgeben!

„Isch bin krasser wie Jack Norris“, sagt Assi-Sprak-Archetyp „Dragan“, trommelt sich wie ein egomanischer Gorilla an die Brust und stellt sich selbst sein Zeugnis aus. Vor vollem Haus gastierte am Freitagabend das Frankfurter Comedy-Duo „Mundstuhl“ in der Stadthalle, zwei Urgesteine des Genres, deren Machart wunderbar zum Namen passt: Die beiden zelebrieren seit über 20 Jahren eine Mischung aus Kalauer, Klamauk und Komik, bei der schlechter Geschmack zum Markenkern erhoben wird und die immer haarscharf an dem vorbeischrammt, was gerade noch als Witz durchgehen kann – meist von unten.

Wenn sie als „Siegroy und Fried“ den tragischen Unfall der Las-Vegas-Stars für eine Nummer zwischen Geschmacklosigkeit und Kindergarten-Niveau ausschlachten, wenn sie mit ihren Paraderollen wie den „Assi-Ossi-Tussis“ Peggy und Sandy das Stereotyp vom unterbelichteten, sozial inkompetenten Ossie bedienen oder mit den Figuren „Dragan und Alder“, die sie dereinst erst richtig berühmt gemacht hatten, das so herrlich weit verbreitete Vorurteil vom jogginganzugtragenden „Kanak“ mit Goldkette und PS-vernebeltem Hirn wiederkäuen, schaffen sie immerhin eines: Verlässlichkeit in Zeiten des allzu schnellen Wandels.

Politisch möglichst inkorrekt

Die beiden haben sich trotz zahlloser Proteste nie von ihrem Weg abbringen lassen, der darin besteht, politisch möglichst inkorrekt zu sein. „Flamongos“ ist das aktuelle Programm überschrieben, mit dem Lars Niedereichholz und Ande Werner seit Ende vergangenen Jahres auf Tour sind – passend und so etwas wie eine Zusammenfassung in einem Wort.

„Mundstuhl“ präsentiert sich auch nach 20 Jahren noch als das, was es immer war: zwei Typen, denen kein geschmackloser Gag auf Kosten anderer entgeht, und die in einer farbig-wilden Thrash-Show damit begeistern, sich über andere – gerne über die, die ohnehin schon Abschaum sind in der hirnverbrannten Welt der Einfachdenker – lustig zu machen.

Nicht feinsinnig und intellektuell, sondern wie früher auf dem Schulhof: „Eins meiner Kinder wird gemobbt, die fette Sau!“ Das ist mitnichten ein Versehen, keine Ausfälligkeit von Pubertierenden in den Fünfzigern, die einfach in der Zeit um 14 steckengeblieben sind: Das ist eine Strategie mit Erfolgsgarantie. Die Hallen sind ausverkauft, das Publikum zwar nicht mehr auf orgiastische Art frenetisch wie früher, aber begeistert und völlig kritiklos – zusammen mit den beiden Comedians älter geworden und noch immer angetan von den exakt gleichen Gags.

Jungvolk findet man heute bei „Mundstuhl“ nicht mehr – die sind in moderneren Formaten daheim, die allerdings meist auch nicht viel mehr zum Weltniveau beitragen.

Totlachen über eigene Witze

Sei’s drum: Wenn man sich darauf einlässt und den guten Geschmack an der Garderobe abgibt, ist es ein lustiger Abend, bei dem sich die Showmaker mit ihrem Publikum über die eigenen Witze und skurrilen Situationen totlachen: „Früher war alles besser“, schwadronieren sie von einer Zeit, in der „kein Feinstaub hinten rauskam – „da kamen Briketts raus!“ und suchen nach den „Kindern mit dem zugeklebten Auge“.

Sie kalauern über Negerküsse, Zigeunerschnitzel und Spastiker, philosophieren über die Frage, was es mit Charles oder Gordon in Peter Maffays Lied „Albany“ wohl auf sich hat und lassen den immer kurz vor dem „Ausraste“ stehenden „Grill-Schorsch“ wie damals, als Harald Schmidt noch mit Polen-Witzen seine Shows ausstattete, „Karpfen polnische Art“ stehlen.

Dazwischen hat Andi „ä neue Alte“ („Keine vier Woche gekannt, da war sie im dritten Monat schwanger“), wird „Schummel-Schumi“, der seit einem Skiunfall vor fünf Jahren im Krankenhaus liegt, als Krankenhaustagegeld-Preller entlarvt, und zum Junggesellenabschied auf Mallorca gibt’s den musikalischen Tipp auf den Weg „Kokain und Strohrum sind nicht zu empfehlen“. Bleibt nach rund zwei Stunden die Erkenntnis, dass Erfolg in unseren Tagen eine Rechtfertigung an sich ist, Mainstream die Kassen füllt und sich eine gewisse Blutleere im Kopf einstellt, wenn man richtig zuhört. „Jö“.

