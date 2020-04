Gesichtsmasken sollen Situation verbessern

Repräsentanten des Vietnamesischen Kulturvereins Vorder- und Südpfalz haben dem St.-Vincentius- Krankenhaus Speyer in der vergangenen Woche 2000 Atemschutzmasken gespendet (wir berichteten). Initiatorin war die 39-jährige Kosmetikerin Thu Hang Tran, die in Hockenheim wohnt. Da der Vietnamesische Kulturverein nicht mehr über fertige Schutzmasken verfügt, hat die seit 13 Jahren in Deutschland lebende Thu Hang Tran mit drei weiteren Frauen aus ihrem Heimatland eine Nähinitiative zur Herstellung von Schutzmasken ins Leben gerufen.

Die in einem Speyerer Nagelstudio arbeitende Vietnamesin möchte nach der Hilfsaktion in Speyer nun für Risikogruppen in der Rennstadt möglichst viele Schutzmasken nähen und spenden.

Dazu bitten die Näherinnen um Gummiband und Stoffspenden aus 100 Prozent Baumwolle. Aus hygienischen Gründen ist dafür nur Neuware geeignet. Alte Betttücher, Unterhemden oder ähnliche Bekleidungsstücke kommen nicht infrage.

Finanzielle Interessen spielen für die Näherinnen keine Rolle. Zur Deckung diverser Kosten wären sie zwar für kleine Spenden dankbar, beziehen ihre Motivation jedoch aus der Liebe zur Wahlheimat. Thu Hang Tran erklärt: „Deutschland ist mir zur zweiten Heimat geworden. Ich fühle mich hier wohl, meine beiden Töchter besuchen das Speyerer Gymnasium am Kaiserdom und ich möchte in dieser schwierigen Situation mit meinen Kolleginnen einen Beitrag zur hoffentlich baldigen Besserung der Situation leisten.“ mey

