„Politics in da Box“ geht in die nächste Runde: Landtagsabgeordneter Daniel Born lädt am Freitag, 8. Juni, ab 18 Uhr junge Menschen mit Lust auf Politik in sein Wahlkreisbüro in die Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim ein.

Da das erste Treffen allen viel Spaß gemacht hat, wird auch an diesem Freitag wieder bei Snacks und kalten Getränken über Politik, Gesellschaft und Wirtschaft diskutiert. Born und sein Team freuen sich auf alle Interessierten.

Der Wahlkreisabgeordnete freute sich nach der Premiere, „dass bekannte Gesichter ebenso anwesend waren wie unbekannte. Das offene Format trägt sicherlich dazu bei, dass man sich auch traut, ins Büro Born zu kommen und anzusprechen, was einen interessiert.“