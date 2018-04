Anzeige

„Neunmalweise – Lebensmuster zum Nachmachen und Selberglauben“, unter diesem Titel beginnt am Mittwoch, 11. April, eine Gesprächsrunde in der evangelisch-methodistischen Christuskirche in Hockenheim, Carl-Benz-Platz 9.

Mit Pastorin Hanna Lehnert gehen die Teilnehmer in neun Einheiten einen inspirierenden Weg miteinander. Ausgangspunkt ist das Buch „Neunmalweise“ von Christoph Schmitter, Pastor der City-Church Würzburg. „Dieses Buch handelt von Lebens-Mustern. Sie orientieren sich am faszinierendsten Menschen, der je über diesen Planeten lief. Es erzählt von Wegen zu persönlicher Reife, von der Kunst zu leben“, so der Autor. Wer sich mit auf den Weg machen möchte, ist dazu eingeladen.

Eine Einführung findet am Mittwoch, 11. April, von 19.30 Uhr bis ca. 21 Uhr statt. zg