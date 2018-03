Anzeige

Präsident aller Deutschen

Von Reaktionären gehasst und in der eigenen Partei nicht immer von allen Genossen geliebt, bemühte Ebert sich stets sichtbar, ein Reichspräsident aller Deutschen zu sein.

Viel zu früh verstorben, blieb Eberts Werk unvollendet. Mit ihm starb 1925 auch ein wichtiges Stück der jungen Demokratie in Deutschland, der es zu jener Zeit vor allem an überzeugten und kampfbereiten Demokraten mangelte. Und so verwies Simon Abraham auf eine von vielen erinnerungswürdigen Thesen Friedrich Eberts, die trotz ihrer Schlichtheit auch und gerade in der heutigen Zeit wieder aktueller denn je erscheint: „Demokratie braucht Demokraten!“ kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 08.03.2018