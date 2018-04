Anzeige

Die Stadtbibliothek lädt Besucher zu einer besonderen Zeitreise ein. Autor Rolf Thum stellt am Donnerstag, 12. April, 19.30 Uhr, seinen neuen Roman „Der Gaukler aus der anderen Welt“ in der Zehntscheune vor. Die Geschichte handelt von einer ungewollten Zeitreise: An einem Sommertag im Jahr 2010 sitzt jemand während eines heftigen Gewitters in seinem Auto – da schlägt ein Blitz in den Wagen ein. Nachdem das Gewitter abgezogen ist, findet er sich in einer völlig veränderten Welt wieder. Der Blitz hat Wagen und Insasse um fast 1000 Jahre in die Vergangenheit geschleudert. Nach kurzer Zeit die Feststellung: Es besteht keine Möglichkeit mehr, in die Zeit zurückzukehren. Was tun?

Dem Ich-Erzähler des Romans, Rudolf Andres, ist genau das passiert: Er findet sich urplötzlich ins 11. Jahrhundert zurückversetzt und muss sich in der ihm völlig fremden Welt zurechtfinden. Doch nicht nur für ihn ist die unfreiwillige Zeitreise eine Herausforderung. Auch für die Menschen der damaligen Zeit. Was will dieser Fremde mit seinen seltsamen „Wunderdingen“, die er angeblich aus dem 21. Jahrhundert mitgebracht hat? Schickt ihn Gott oder der Teufel? Oder ist er nur ein Gaukler und Possenreißer, der gar nicht aus der Zukunft stammt?

Die Besucher gehen in der Zehntscheune mit dem Autor auf Zeitreise in eine Welt, die so völlig anders war als die heutige. Zunächst ins Herzogtum Franken, an den Rhein, wo gerade der Dom zu Speyer errichtet wird. Danach auf eine Reise über die Alpen nach Italien zu einem Feldzug des Kaisers gegen die Stadt Mailand und schließlich auf Pilgerfahrt bis Santiago de Compostela, mit einem Abstecher ins maurische Spanien. Führt der Weg mit Glück zurück ins 21. Jahrhundert? zg