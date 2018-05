Anzeige

Der „Track- and Safety-Day“, bei dem junge Fahrer sich und ihr getuntes Fahrzeug auf Herz und Nieren testen können, macht am Wochenende im ADAC Fahrsicherheitszentrum am Hockenheimring Station. In den letzten beiden Jahren haben die Track- and Safety-Days als Pilotprojekt sowohl in der Szene als auch unter Experten absolut überzeugt – das schrie einfach nach einer Fortsetzung. Zumal das Projekt weit mehr als Slalomfahren und Präsentationen bietet: Intensive Fahrtrainings und die einzigartige Möglichkeit zum Austausch auf Augenhöhe mit Polizei, Verband der Automobil Tuner (VDAT) sowie Prüf- und Überwachungsorganisationen.

Die sechs Tourstopps finden bundesweit in ADAC-Fahrsicherheitszentren statt, wo es neben spannenden Workshops herausfordernde Fahrtrainings gibt. In den Fahrtrainings lernen die Teilnehmer in der Praxis, wie sie ihr getuntes Auto nicht nur in Extremsituationen sicher unter Kontrolle behalten können. Daneben klären die Experten vor Ort darüber auf, was beim sicheren und legalen Tuning zu beachten ist.

Doch das einstige Pilotprojekt überzeugt nicht nur auf den Tourstopps: Vielmehr hat sich eine starke Tuning-Community mit unzähligen Followern entwickelt, die vom dynamischen Austausch und interessanten Elementen wie dem „Fragen-Freitag“ lebt. Hierfür ist die Initiative in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram und YouTube, mit einer eigenen Kampagnen-Website sowie auf Auto-Messen und Tuning-Treffen vertreten. Außerdem gibt es Tuning-Magazine und -Ratgeber.