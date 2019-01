Horan.OB-Wahl in Hockenheim, Kommunal- und Europawahl und Wahl der neuen Kirchenältesten – das Jahr 2019 wird ein Wahljahr. Was liegt also näher als Wa(h)lgeschichten zu erzählen und Gewählte, Erwählte und Wähler in den Blick zu nehmen, dachte man sich bei den evangelischen Kirchengemeinden.

Die Pfarrer und Pfarrerinnen der Horan-Region haben deshalb passende biblische Geschichten und Figuren ausgewählt, die in den Gottesdiensten zur Sprache kommen werden.

Pfarrerin Eva Leonhardt wird unter dem Motto „Die Wahl zur goldenen Lydia“ in die Apostelsgeschichte abtauchen und von den Wahlerfahrungen der ersten Christen berichten. In die alttestamentliche Zeit der Richter entführt Pfarrerin Katharina Garben. Es geht um den zögerlichen Barak, der sich alleine nicht traut und nach einer starken Frau an seiner Seite verlangt. Wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Das erfährt ein reicher Jüngling. Wie er mit Jesus zu einer guten Wahl kommen könnte, Pfarrer Matthias Zaiss wird darüber aufklären.

Jakobsgeschichte als Roadmovie

Die Jakobserzählung als Roadmovie zu erzählen, das verspricht Pfarrer Johannes Heck. Wie Jakob sich zwischen Heimat, Flucht und Versöhnung entscheidet, welche Wahl er trifft, darum wird es in der Predigt gehen.

Was ein Wal mit Wahl zu tun hat, durch welche Höhen und Tiefen man als Erwählter geht und warum man am Ende unter einem Senfbaum landet, davon kann der Prophet Jona berichten. Pfarrer Michael Dahlinger wird in die Rolle des Jona schlüpfen und aus den Memoiren eines Erwählten berichten.

Die Predigtreihe „Wa(h)lgeschichten“ findet immer sonntags zu den ortsüblichen Gottesdienstzeiten in der Zeit vom 13. Januar bis 10. Februar statt. zg

Info: Weitere Infos unter www.evangelisch-in-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 10.01.2019