Gewässertourvon Quelle bis zur Mündung

Hockenheim.Bereits bei der Feier zur Namensänderung in Schule am Kraichbach im Januar wurde der Kraichbachtag angekündigt. Alle Schüler sollten die Quelle des Gewässers, nach dem die Schule jetzt benannt ist, mit eigenen Augen sehen. Mit zwei Bussen ging es nach Sternenfels in den Kraichgau. Vor der Grundschule Sternenfels empfing Schulleiterin Christel Weigle-Mayer die Hockenheimer.

Kinder aus der vierten Klasse führten sie zur neu gestalteten Quelle. Bis vor wenigen Jahren erhielt das benachbarte Freibad sein Wasser aus der Kraichquelle, erfuhren die Gäste. Besonders beeindruckte die Kinder, dass die Grundschüler im Sommer jeden Tag die letzte Unterrichtsstunde im Freibad verbringen konnten, da der Hausmeister gleichzeitig auch der Bademeister ist.

Würstchen von der Ex-Rektorin

Bei einer kleinen Wanderung ging es am schmalen Kraichbach entlang zum Trinkwaldsee und von dort zum Kraichsee und nach einer kleinen Pause zurück zu den Bussen. Nächste Station war Ketsch, wo die frühere Schulleiterin Ingelore Waag-Broßmann die Gruppe mit heißen Würstchen versorgte. Gut gesättigt (und ziemlich müde) ging es zur letzten Station des Kraichbachtags: der Mündung des Bachs in den Altrhein am Bootshaus in Ketsch.

Da der Ausflug allen Beteiligten so viel Spaß bereitet hat, wird ein Kraichbachtag fest ins Jahresprogramm der Schule aufgenommen. zg

