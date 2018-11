Gewerbeflächen ausverkauft

„Leider ausverkauft“ ist die Antwort, die der städtische Wirtschaftsförderer Donald Pape-Rese Interessenten an städtischen Gewerbegrundstücken geben muss. Er kann derzeit nur vertrösten, dass im Bereich Mörscher Weg, Ecke Im Auchtergrund ab 2021 wieder vermarktbare städtische Flächen zur Verfügung stehen. „Das ist für einzelne Unternehmen aber auch die allerletzte Möglichkeit, so dass aus Sicht der Wirtschaftsförderung schnellstmöglicher Handlungsbedarf besteht“, sagte Pape-Rese in der Gemeinderatssitzung.

Im Flächennutzungsplan ist eine Fläche von rund sechs Hektar als gewerbliche Baufläche festgelegt, der aus dem Jahr 2003 stammende Bebauungsplan sei „in die Jahre gekommen“ und müsste erneuert werden. Mit 17 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass das Areal 2012 für Gewerbeansiedlung zur Verfügung steht.

Nachbarareal wichtig für Ring

Christian Sauter (FWV) plädierte dafür, die Fläche links der Straße Im Auchtergrund nahe des DRK-Gebäudes mit in die Prüfung aufzunehmen als weitere Reserve für die Zukunft. Donald Pape-Rese bemerkte, die aktuell zur Debatte stehende Fläche sei das Minimum. Weitere zwölf Hektar auf der anderen Straßenseite seien im Flächennutzungsplan ebenfalls für Gewerbe ausgewiesen, werden aber bei Großveranstaltungen auf dem Ring als Park- und Campingmöglichkeiten gebraucht.

Darauf verwies auch Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg. Wenn Parkraum wegfiele, müssten unter Umständen Veranstaltungen kleiner ausfallen, was die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Rings beschränken könnte. Dem pflichtete Willi Keller (SPD) ausdrücklich bei. Sauter verwies im Gegenzug auf Parkplatzreserven am Flugplatz. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 30.11.2018